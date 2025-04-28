Оконные конструкции Владимирского собора отреставрируют за 80 млн рублей

На ремонт и реставрацию оконных заполнений Владимирского собора, расположенного в Санкт-Петербурге по адресу: Владимирский проспект, д. 20, выделят 79,8 млн рублей из бюджетных средств. Как следует из данных портала госзакупок, работы будут вестись до декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». В рамках ремонтных работ планируется воссоздание деревянных и металлических оконных конструкций, фурнитуры, реставрация кирпичной кладки здания, штукатурки и подоконных плит.

Владимирская церковь была построена в 1761-1769 гг. на месте одноименной деревянной церкви. В последующие годы она неоднократно достраивалась. Над возведением церкви работали архитекторы Пьетро Трезини, Джакомо Кваренги, Авраам Мельников. В мае 2000 года Владимирская церковь получила статус собора.

Подрядчиком проекта выступает ООО «Модуль». Согласно информации с сайта компании, ранее она занималась реставрацией ансамбля зданий на улице Зодчего Росси, Ксенинского института, межкомнатных дверей Мариинского дворца, противоаварийными работами здания ж/д вокзала в Сестрорецке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Министерство культуры выдало лицензию международному центру реставрации в Рождествено.

Андрей Кащавцев