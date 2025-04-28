Оконные конструкции Владимирского собора отреставрируют за 80 млн рублей
На ремонт и реставрацию оконных заполнений Владимирского собора, расположенного в Санкт-Петербурге по адресу: Владимирский проспект, д. 20, выделят 79,8 млн рублей из бюджетных средств. Как следует из данных портала госзакупок, работы будут вестись до декабря 2026 года.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». В рамках ремонтных работ планируется воссоздание деревянных и металлических оконных конструкций, фурнитуры, реставрация кирпичной кладки здания, штукатурки и подоконных плит.
Владимирская церковь была построена в 1761-1769 гг. на месте одноименной деревянной церкви. В последующие годы она неоднократно достраивалась. Над возведением церкви работали архитекторы Пьетро Трезини, Джакомо Кваренги, Авраам Мельников. В мае 2000 года Владимирская церковь получила статус собора.
Подрядчиком проекта выступает ООО «Модуль». Согласно информации с сайта компании, ранее она занималась реставрацией ансамбля зданий на улице Зодчего Росси, Ксенинского института, межкомнатных дверей Мариинского дворца, противоаварийными работами здания ж/д вокзала в Сестрорецке.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Министерство культуры выдало лицензию международному центру реставрации в Рождествено.