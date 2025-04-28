Wildberries отчитался о выплате 99,6% компенсаций селлерам после пожара в Шушарах

Объем выплат предпринимателям, товары которых сгорели при пожаре на складе Wildberries в Шушарах, достиг 99,6%. Оставшиеся 0,4% еще находятся на урегулировании, сообщили «Деловому Петербургу» в пресс-службе маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара на складе компании Wildberries на Московском шоссе, дом 153, корп. 2 в поселке Шушары в январе 2024 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Последствия пожара на складе компании Wildberries на Московском шоссе, дом 153, корп. 2 в поселке Шушары в январе 2024 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В августе прошлого года основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания выплатила продавцам 95% от суммы ущерба, что составило 34,9 млрд рублей. Общая сумма оставшихся выплат оценивается примерно в 150 млн руб.

По информации Ассоциации участников рынка электронной коммерции, по состоянию на весну 2024 года число предпринимателей, которые понесли из-за пожара убытки более чем на 1 млн рублей, составляло не менее 5 тыс. При этом 10-20% из них были не согласны с компенсациями, предложенными маркетплейсом.

Дарья Астанина