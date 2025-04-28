Из аэропорта Пулково запустили прямые авиарейсы на вьетнамский курорт Нячанг

В весенне-летнем сезоне из аэропорта Пулково впервые с марта 2020 года открылись рейсы во Вьетнам. Курортный город Нячанг стал самым дальним маршрутом из Санкт-Петербурга — его протяженность составляет 8,2 тыс. километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», перелеты во вьетнамский Нячанг стартовали в минувшее воскресенье, 27 апреля. Выполняться они будут в рамках программы Pegas Touristik авиакомпанией «ИКАР» один раз в 12 дней.

Нячанг является самым популярный вьетнамским курортом с белоснежными пляжами. Среди достопримечательностей — Пагода Лонг Сон с 24-метровой статуей Будды, башни По Нагар, парк Янг Бэй с водопадами и терминальными источниками, отметили в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из аэропорта Пулково возобновились прямые рейсы на тунисский курорт Монастир.

Андрей Цедрик