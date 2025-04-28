Более ста водителей попались полиции Петербурга за вождением в пьяном состоянии

Сотрудники Госавтоинспекции во время рейда «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленобласти вычислили более ста нарушителей. В отношении их составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Водителей, севших за руль в пьяном состоянии, искали на основных магистралях города и области с целью профилактики нетрезвого вождения. Нарушивших закон привлекли к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Еще свыше ста автомобилистов не согласились пройти процедуру освидетельствования, в связи с чем были составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ. Всех нарушителей отстранили от управления транспортным средством.

«Еще 12 нарушителей-рецидивистов ждет гораздо более суровое наказание. За повторное вождение в нетрезвом состоянии в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ» писал, что водитель иномарки в Ленобласти задел инспектора ДПС и пытался скрыться от полиции.

Татьяна Титаева