Проекты по капремонту двух станций красной ветки метро подготовят к 2027 году

ГУП «Петербургский метрополитен» провело мониторинг цен на разработку проектов капитального ремонта станций красной ветки «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания – 2», сообщает «Фонтанка».

Цены по «Гражданскому проспекту» анализировали в середине апреля. Проектную документацию, согласно планам, нужно подготовить до февраля 2027 года. Потенциальному подрядчику предстоит отремонтировать вестибюль и наклонный ход станции с заменой эскалаторов.

Помимо прочего рабочим придется заняться капремонтом крови, заменить буквы в названии станции, сделать гидроизоляцию, заменить облицовку стен и восстановить интерьеры в соответствии с историческими чертежами.

По «Площади Восстания – 2» почти аналогичные требования, проектная документация по станции должна быть готова к июлю 2027 года. Предположительно, обе станции закроют на ремонт до 2030 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метро «Удельная» открыли 25 апреля после капитального ремонта. Стоимость контракта на проведение работ составила около 2 млрд рублей. В частности, обновили облицовку фасада и напольное покрытие.

Андрей Маркелов