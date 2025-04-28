Суд приостановил взыскание с «Юникредита» 462,7 млн евро по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Северо-Западного округа частично приостановил исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с российского «Юникредит банка» около 462,7 млн евро солидарно с немецким Unicredit Bank AG. Речь идет об иске ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи». Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ранее взыскал с банков свыше 453,1 млн евро долга по выплатам, касающимся банковских гарантий, и более 9,5 млн евро процентов просрочки. Впоследствии тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе это решение.

Выданные в 2021 году семь гарантий Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам — на строительство газоперерабатывающего завода в районе Усть-Луги, а также завода сжиженного природного газа. После того, как в мае 2022-го Linde приостановила исполнение обязательств по этим договорам, заказчик «Русхимальянс» расторг контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки.

Из-за того, что требования были проигнорированы, заказчик обратился к банку-гаранту, а затем и с иском в суд к нему и родственному российскому банку. Оба ответчика подали кассационные жалобы, «Юникредит банк» попросил приостановить взыскание до их рассмотрения. Суд округа это ходатайство удовлетворил.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге могут начать готовить к запуску в этом году.

Дарья Астанина