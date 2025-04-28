У напавшего на посетителей «О’кея» на Космонавтов выявили психическое расстройство

Обвиняемого в нападении на посетителей гипермаркета «О’кей» на проспекте Космонавтов намерены отправить на принудительное лечение. У фигуранта уголовного дела выявили хроническое психическое расстройство, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в таком состоянии он не мог осознавать и контролировать свои действия. Сотрудники ведомства завершили следствие по уголовному делу. Его направят в суд для применения принудительных мер медицинского характера к фигуранту.

Обвиняемый пришел в гипермаркет на проспекте Космонавтов 24 октября 2024 года. По версии следствия, он совершил нападение на пять человек, вооружившись ножами. В ноябре ему предъявили обвинение.

Татьяна Титаева