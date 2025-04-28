В ЯНАО откроют лабораторию для проверки материалов для строительства в Арктике

В Салехарде откроется первая в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) лаборатория для тестирования материалов для строительства в Арктике, сообщил у себя в Telegram губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Объект глава Ямала проинспектировал на выходных вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским. «Готовим к открытию новую комплексную грунтовую лабораторию. Здесь будут испытывать образцы талых и мерзлых грунтов, тестировать материалы для строительства в Арктике. Раньше пробы отправляли в другие регионы, теперь все сделают на месте. Это серьезный шаг для науки и повышение надежности строительства на Ямале»,— рассказал господин Артюхов.

Кроме того, губернатор и глава города проверили еще несколько объектов в Салехарде и обсудили их развитие. Так, власти ЯНАО планируют выделить Салехарду средства на капитальный ремонт одной из турбин электростанции «Обдорск». В центральной части города, где активно сносятся деревянные дома и строится новое жилье, собираются обновить площадь Победы и построить детскую площадку во дворе на ул. Мира, 9. Также власти расширяют систему видеонаблюдения: сейчас в Салехарде установлено около 1 тыс. камер, с их помощью раскрывается каждое четвертое преступление.

Напомним, на прошлой неделе в Салехарде прошел второй круглый стол по стратегии жилищного строительства Ямала до 2030 года и реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Застройщики и банки обсудили с властями Ямала обстановку на рынке жилья.

Ирина Пичурина