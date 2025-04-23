Застройщики и банки обсудили с властями Ямала обстановку на рынке жилья

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прошел второй круглый стол по стратегии жилищного строительства Ямала до 2030 года и реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Участников поприветствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Развитие жилищного строительства, создание условий для реализации мер поддержки, использования механизма льготной Арктической ипотеки — это одни из главных тем для обсуждения. Мы подходим к расселению миллиона аварийного жилья. Как будет развиваться рынок недвижимости — важно продумать конкретные решения уже сейчас»,— подчеркнул он.

Среди участников были застройщики, банковские представители, риелторы и муниципальные чиновники, руководители торгово-промышленных палат Ямала и Тюменской области. Они обсудили задачи для жилищной и строительной отраслей, проблемы с льготным кредитованием и предложения по их решению, также они представили доклады.

В 2024 году на Ямале введено 331 тыс. кв. м нового жилья, что стало рекордом за последние 30 лет. Строительная отрасль планирует сохранить этот темп в 2025 году, при этом сейчас строится 259 многоквартирных домов. Градостроительный потенциал земельных участков на начало апреля составляет более 1,3 млн кв. м. Из этого объема около 900 тыс. кв. м уже строится, а более 400 тыс. м — будет построено в перспективе.

Стратегия жилищного строительства в ближайшие годы в ЯНАО предусматривает привлечение частных застройщиков — 21 компания уже работает по договорам долевого участия с эскроу-счетами.

Как отметили в правительстве, активное строительство совпало с началом Арктической ипотеки. С декабря 2023 года выдана почти тысяча ипотечных кредитов, что позволило Ямалу занять третье место в Арктической зоне России по объему выданных кредитов. Каждый пятый кредит был выдан с использованием материнского капитала или жилищного сертификата.

Ранее Дмитрий Артюхов объявил о планах построить за пять лет в регионе 1 млн кв. м жилья, поскольку объем аварийного фонда в ближайшие годы будет расти. Он также отметил, что в этом году в регионе будет достигнута цель по расселению 1 млн кв. м жилья в аварийных домах, при этом за последние пять лет новые жилплощади получили свыше 50 тыс. ямальцев.

Ирина Пичурина