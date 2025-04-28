Участие в параде в День Победы в Уфе впервые примут школьники

В Уфе в параде на 9 мая впервые будут участвовать ученики полицейских и шаймуратовских классов, сообщил на совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Ирек Сагитов. Также парадные расчеты будут сформированы из ветеранов ВДВ, казаков и участников СВО.

После прохождения личного состава планируется пронести знамена России, Башкирии и Уфы, а также Знамя Победы размерами 20 на 10 м.

Также предусмотрена колонна военной техники и полет АН-2, принимавшего участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, и четырех вертолетов и восьми самолетов малой авиации.

Генеральная репетиция парада пройдет 4 и 7 мая с 19:00 до 21:00. 7 мая — с участием наземной и воздушной техники. Движение по проспекту Октября в эти часы будет перекрыто.

Наталья Балыкова