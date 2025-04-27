Главные новости 21-27 апреля. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева.

В запуск в Ростовской области нового завода по производству каменной ваты корпорация «Технониколь» инвестирует 5 млрд рублей.

Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемым в поджоге дома главного имама региона Мухаммеда Бикмаева.

В 2024 году в Ростовской области общая сумма ущерба, который кибермошенники причинили жителям региона, превысил 2,9 млрд руб. С этой проблемой сталкивался каждый пятый дончанин.

Начало строительства Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) запланировано на май 2025 года.

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» сократил 2 тысячи сотрудников на фоне резкого падения рынка.

В топ городов-направлений с самым резким ростом бронирований на летний сезон вошел Таганрог. Заинтересованность туристов в отдыхе на берегу Азовского моря за год выросла на 88%.

Ростовская компания «Атлантис-пак» (входит в состав «Группы «Агроком») планирует построить новый завод для производства сосисочных оболочек. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей.

В Ростове-на-Дону открылся центр подготовки мигрантов. Иностранцы, которые хотят получить разрешение на работу, смогут готовиться к обязательному тестированию в вузах или аккредитованных центрах.

Депутаты Ростовской области внесли в областной закон «Об административных правонарушениях» изменения, благодаря котором перевозчиков начнут штрафовать за нарушение графика движения общественного транспорта. Изменения были инициированы региональной прокуратурой.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении на должность заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций региона известного на Дону медиа-менеджера Сергея Кириленко.

Расположенный в городе Шахты Ростовской области «Новороссийский прокатный завод» в 2024 году увеличил выручку почти в полтора раза: с 18 млрд рублей до 23 млрд рублей.

В Таганроге должность заместителя главы администрации города по вопросам экономики занял Олег Шеховцов.

Следственные органы завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области.