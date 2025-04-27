Донские следователи проверяют факты нападения собак на детей

Следственные органы завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на пятилетнюю девочку в Аксайском районе Ростовской области. Еще одна проверка проводится по факту нападения собаки на 11-летнюю девочку, произошедшего ранее в том же районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

«Следственным отделом по Аксайскому району Ростовской области расследуется уголовное дело по фактам нападения безнадзорных собак на малолетних детей (ст. 293 УК РФ, «Халатность»)»,—говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля на 5-летнюю девочку напали несколько бродячих собак, когда она в сопровождении брата и сестры направлялась в продуктовый магазин, расположенный в Аксайском районе пос. Золотой Колос. Свору собак удалось отогнать, ребенок был госпитализирован в медучреждение.

Второй случай был зарегистрирован в пос. Ковалевка, когда одинокая бродячая собака напала на 11-летнюю школьницу. Пострадавшую с множественными ранами так же доставили в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Валентина Любашенко