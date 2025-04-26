Металлургический завод в Шахтах увеличил выручку до 23 млрд рублей в 2024 году

ООО «Новороссийский прокатный завод» (предприятие находится в Шахтах, бывший РЭМЗ) по итогам 2024 года получило 151 млн руб. чистой прибыли, что в 2,8 раза меньше, чем за предыдущий год (426 млн руб.). Выручка предприятия увеличилась до 23 млрд руб. (с 18 млрд руб. в 2023 году). Информация об этом опубликована в системе rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность ООО.

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ООО «Новороссийский прокатный завод» было зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. В 2020 году предприятие выкупило имущественный комплекс обанкротившегося Ростовского электрометаллургического завода в Шахтах и сменило регистрацию. Сейчас Новороссийский прокатный завод производит на шахтинских мощностях арматурный прокат и стальную заготовку.

Сергей Иванов