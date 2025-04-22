Новочеркасский мусороперерабатывающий комплекс начнут строить в мае 2025 года

Начало строительства Новочеркасского межмуниципального экологическлшл отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК)запланировано на май 2025 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе министерства ЖКХ региона в ответ на запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, проектно-сметная документация уже разработана, получены заключения экспертиз и разрешения, а также утверждена программа инвестора, которым выступит ООО «Индустрия». Планируется, что возводить объект начнут в мае этого года, а завершат строительство в 2026 году.

В министерстве отмечают, что в Ростовской области уже ввели в эксплуатацию Волгодонской и Неклиновский отходоперерабатывающие комплексы, а Мясниковский МЭОК находится на этапе строительства.

Константин Соловьев