Таганрог вошел в топ туристических направления с резким ростом бронирований

В топ городов-направлений с самым резким ростом бронирований на летний сезон вошел Таганрог. Статистику приводит, опираясь на данные аналитики, российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ

Согласно рейтингу, город на берегу Азовского моря занял седьмое место, увеличив заинтересованность туристов на 88% в сравнении с аналогичным периодом. По данным портала, средняя стоимость ночевки в городе обойдется в 3456 руб., а чаще всего гости остаются в Таганроге на пять дней.

Лидером рейтинга стал крымский город Саки, повысив привлекательность на 161%. Замыкает десятку Кострома с 82%. Опережающие Таганрог населенные пункты, город Тула и село Мысовое, набрали за период на 1% больше – по 89%.

Константин Соловьев