В Ростовской области арестовали подозреваемых в поджоге дома главного имама

Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемым в поджоге дома главного имама региона Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Постановлением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Лапину Д. В. и Коцюбинскому Л. С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня 2025 года включительно»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», двух мужчин, 32 и 24 лет, задержали 18 апреля. Первый ранее был судим за кражу, второй — за кражу имущества и сбыт наркотиков. По версии правоохранителей, вечером 15 апреля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в дом на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назвал инцидент провокацией и покушением на мир. Глава региона позвонил имаму, выразил слова поддержки и солидарности.

Константин Соловьев