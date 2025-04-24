«Атлантис-Пак» построит новый завод по производству оболочек для сосисок

Ростовская компания «Атлантис-пак» (входит в состав «Группы «Агроком») планирует построить новый завод для производства сосисочных оболочек. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение о строительстве нового завода обусловлено ростом спроса на данный вид продукта не только в РФ, но и в мире в целом, заявил генеральный директор «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков. Он отметил, что действующее предприятие производит за год оболочек на 8 млрд руб., новое предприятие позволит увеличить этот показатель на 45%.

Проект планируется реализовать в течение четырех лет. Сейчас идет выбор площадки для расположения производственных мощностей и подготовка техзадания по проектированию.

Кристина Федичкина