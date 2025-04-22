В 2024 году кибермошенники украли у дончан более 2,9 млрд рублей

В прошлом году в Ростовской области общая сумма ущерба, который кибермошенники причинили жителям региона, превысил 2,9 млрд руб. Об этом начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий областного ГУ МВД России Андрей Кухтинов сообщил в рамках круглого стола «Новые способы защиты бизнеса, пользователей и общества от киберугроз», организованного «Ъ-Ростов». Спикер уточнил, что в целом по РФ ущерб составил 204 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сегодня практически каждый пятый житель региона страдает от этой проблемы»,— подчеркнул Андрей Кухтинов.

По его словам, сегодня в регионе принимаются все меры по противодействию кибермошенничеству, применяются спецоборудование и техника. Но граждане продолжают верить мошенникам, которые звонят из колл-центров, расположенных за пределами страны. Поэтому сейчас большое внимание уделяется профилактике кибермошенничества: от раздачи памяток до трансляции на медиа-экранах, пояснил спикер.

«Меры прмогают. С начала 2025 года мы фиксируем кратное снижение в Ростовской области и случаев мошенничества в сфере ИТ-технолгий, и величины ущерба»,— резюмировал Андрей Кухтинов.

Владимир Андреев