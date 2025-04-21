В Ростове начался судебный процесс над Виталием Кушнаревым

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ).

Чиновника задержали 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. Впоследствии выяснилось, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить 93 млн руб.

В ходе следствия при обыске в доме у чиновника обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.

Господин Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014-2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.

Кристина Федичкина