В запуск на Дону нового завода каменной ваты «Технониколь» вложит 5 млрд рублей

В Ростовской области российский производитель кровельных и изоляционных материалов «Технониколь» приступил к строительству нового завода. Об этом сообщила пресс-служба корпорации. Здесь уточнили, что предприятие займет 25 га на территории Красносулинского индустриального парка и будет выпускать каменную вату, техническую изоляцию и огнеупорные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе, инвестиции в проект составят порядка 5 млрд руб. Сейчас на площадке идет подготовка к прокладке электрических и водопроводных сетей. Уже в 2025 году инвестор намерен завершить возведение основного производственного корпуса и собственной электростанции мощностью в 20 МВт.

Новый завод станет третьим производством «Технониколь» в Ростовской области. Его строительство инвестор планирует завершить во втором квартале 2026 года, а технологический запуск первой линии осуществить до конце четвертого квартала. Предприятие будет выпускать утеплитель из каменной ваты для частного, промышленного и гражданского строительства, а также техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. На заводе собственник создаст около 150 рабочих мест.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году «Технониколь» планирует вложить почти 8,5 млрд руб. в новые производственные проекты на территории региона.

Константин Соловьев