В Ростове открыли центр тестирования и подготовки мигрантов

В Ростове-на-Дону начал работу центр тестирования и подготовки мигрантов. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что иностранцы, которые хотят получить разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство, обязаны пройти обязательное тестирование государственных вузах или аккредитованных центрах. Экзамен включает три ключевых модуля: русский язык, история России и основы законодательства РФ.

Кроме того, на базе ДГТУ открыт первый в регионе Международный центр тестирования и подготовки мигрантов. В рамках его деятельности запустили подготовку мигрантов с углубленным изучением русского языка, истории и правовых основ, официальное тестирование. Также иностранным гражданам будут выдавать сертификаты государственного образца, которые им нужны для легализации трудовой деятельности или проживания в России.

Сейчас сформировано 16 новых предложений по 13 специальностям, в том числе изготовление обуви, мебели и спецодежды, оказание косметических услуг в салонах красоты и парикмахерских.

Мария Хоперская