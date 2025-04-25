На Дону перевозчиков начнут штрафовать за нарушение графика

Депутаты Ростовской области внесли в областной закон «Об административных правонарушениях» изменения, устанавливающие административную ответственность перевозчика за нарушение графика движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как сказано в сообщении, прокуратура выявляет многочисленные нарушения графиков движения общественного транспорта, и ситуация не меняется даже после увеличения количества автобусов. Поэтому ведомство предложило установить административную ответственность для перевозчиков-нарушителей. С сегодняшнего дня им будут выписываться штрафы, их размер в сообщении не уточняется.

Кристина Федичкина