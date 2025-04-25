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На Дону перевозчиков начнут штрафовать за нарушение графика

Депутаты Ростовской области внесли в областной закон «Об административных правонарушениях» изменения, устанавливающие административную ответственность перевозчика за нарушение графика движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как сказано в сообщении, прокуратура выявляет многочисленные нарушения графиков движения общественного транспорта, и ситуация не меняется даже после увеличения количества автобусов. Поэтому ведомство предложило установить административную ответственность для перевозчиков-нарушителей. С сегодняшнего дня им будут выписываться штрафы, их размер в сообщении не уточняется.

Кристина Федичкина

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