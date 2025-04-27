Уфимский бодибилдер в четвертый раз стал чемпионом России

Уфимский бодибилдер Рустем Кабиров в четвертый раз стал чемпионом России. Кубок России по бодибилдингу проходит 24-28 апреля в Ульяновске.

Господин Кабиров стал лучшим в категории «Пляжный бодибилдинг. Мастера». В номинациях «Пляжный бодибилдинг до 182 см» он занял второе место, «Атлетический бодибилдинг» — третье, а в категории «Фитнес пары» — первое место.

В сентябре 2024 года Рустем Кабиров стал призером 78-го IFBB чемпионата мира по бодибилдингу, который проходил в Иране. Тогда уфимский атлет стал абсолютным чемпионом в категории «Пляжный бодибилдинг. Мастера».

В Кубке России по бодибилдингу в Ульяновске также принимали участие Руслан Вагизов и Анжелика Савина.

Господин Вагизов, который впервые участвовал во всероссийском соревновании, взял третье место в категории «Пляжный бодибилдинг. Дебют. До 179 см», а госпожа Савина стала бронзовой чемпионкой в категории «Бодифитнес 163 см».

Булат Баширов