Верховный суд РФ отправил на пересмотр уголовное дело Вячеслава Югая

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила определения Нижегородского облсуда и Первого кассационного суда, которые в 2023-2024 годах оставили в силе обвинительный приговор бывшему гендиректору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июне 2023 года его осудили на 13 лет заключения со штрафом в 200 млн руб. за получение взяток. Как писал «Ъ-Приволжье», суд признал директора дочерней компании «Газпрома» виновным в том, что через своих подчиненных он получил откаты от подрядчиков в виде смартфонов Apple, денег, кофемашины, бытовой техники и банной купели за своевременную оплату контрактов и заключение новых. Осужденный свою вину не признавал.

Рассмотрев жалобы Вячеслава Югая и его защиты, Верховный суд учел их доводы о том, что управленца «Газпром трансгаз Нижний Новгород» незаконно осудили за должностные преступления. Как руководитель ООО в хозяйственном комплексе «Газпрома», в период инкриминируемых ему преступлений в 2010-2019 годах он не являлся должностным лицом по примечанию 1 к ст. 285 УК РФ. Соответствующие поправки относительно компаний с госучастием в Уголовный кодекс были приняты позже, в 2021 году. Поэтому Вячеслав Югай «не мог быть причислен к кругу должностных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления против государственной власти, интересов государственной службы», указал Верховный суд.

В результате уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера направили на новое рассмотрение в Нижегородский облсуд, который не обратил внимания на это нарушение уголовного закона, оценивая законность и обоснованность приговора. Вячеславу Югаю при этом продлили срок ареста до 8 июля 2025 года.

Иван Сергеев