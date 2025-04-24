Вьетнам договаривается с РФ о поставках российского газа

Заместитель министра энергетики России Роман Маршавин встретился с заместителем главы Минпромторга Вьетнама Нгуеном Хоангом. Они обсудили возможность поставок российского газа во Вьетнам и другие темы, связанные с топливной промышленностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель министра энергетики России Роман Маршавин (в центре) Фото: Министерство энергетики Российской Федерации Замминистра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг Фото: Министерство энергетики Российской Федерации Следующая фотография 1 / 2 Заместитель министра энергетики России Роман Маршавин (в центре) Фото: Министерство энергетики Российской Федерации Замминистра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг Фото: Министерство энергетики Российской Федерации

Так, помимо экспорта газа госслужащие обговорили согласование документов в нефтегазовой сфере. На встрече они обсудили и «активизацию энергодиалога» в преддверии запланированной встречи президента России Владимира Путина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Встреча глав государств пройдет в мае. В российском министерстве пообещали согласовать подписание нужных документов до запланированного саммита.

«Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, направлены на долгосрочное взаимодействие, они задают вектор нашего сотрудничества на долгие годы вперед»,— сказал господин Маршавин. В министерстве не уточнили, к чему пришли стороны во время обсуждения этих проектов.