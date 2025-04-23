Депутаты предложили запретить сдавать квартиры без согласия соседей

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается не разрешать арендодателям сдавать жилье в многоквартирном доме, если на это не согласны собственники всех соседних квартир и помещений. В случае принятия законопроекта соседи должны будут подтверждать свое согласие в письменной форме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Документ внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Законодатели объяснили предложение тем, что посуточная аренда жилья зачастую приводит к нарушениям прав соседей на комфортные условия проживания. Также они указали на то, что от такого вида аренды может страдать общедомовое имущество. Хотя депутаты уделяют особое внимание проблемам посуточного найма жилья, законопроектом предлагается обязать арендодателей согласовывать сдачу квартиры вне зависимости от срока договора найма.

Изменения планируется внести в ст. 30 Жилищного кодекса РФ. Соседи, соглашаясь на сдачу жилья, в документе о своем согласии должны будут написать свои фамилию, имя, отчество и паспортные данные. Юрлица должны будут указать полное наименование и основной государственный регистрационный номер. Также они должны будут указать реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение.

Депутаты считают, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и других последствий.