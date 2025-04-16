Глава ЯНАО рассказал о планах по расселению авариек и строительству нового жилья

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы в регионе 1 млн кв. м жилья, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Губернатор принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина, в ходе которого обсуждалось развитие инфраструктуры для жизни россиян. «Владимир Владимирович на заседании отметил, что объем аварийного фонда в ближайшие годы будет расти — дома массовой советской застройки ветшают все сильней, и важно продолжать их расселять. Поэтому наша следующая цель — строительство на Ямале миллиона квадратных метров нового жилья в ближайшие пять лет»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Он также отметил, что в этом году в регионе будет достигнута цель по расселению 1 млн кв. м жилья в аварийных домах, при этом за последние пять лет новые жилплощади получили свыше 50 тыс. ямальцев. Так, скоро полностью от авариек избавятся в Новом Уренгое, а в Надыме их уже не осталось. «Новоселья пройдут во всех городах и многих наших поселках. Больше всего новых квартир заселим в окружной столице и Лабытнанги — здесь проблема острее всего»,— добавил губернатор.

Всего сейчас на Ямале строится 259 многоквартирных домов: из них 13 в Салехарде, 27 в Муравленко, 31 в Ноябрьске, 21 в Лабытнанги и еще пять — в Губкинском.

Напомним, в течение года в ЯНАО завершится программа по переселению жителей поселка Газ-Сале из аварийных домов в новое жилье в других населенных пунктах.

Ирина Пичурина