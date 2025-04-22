Трамп позвонил премьер-министру Индии после стрельбы в Кашмире

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендру Моди с соболезнованиями в связи со стрельбой в регионе Кашмир. Об этом сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в соцсети Х.

По словам представителя МИД, господин Трамп «выразил полную поддержку Индии в привлечении к ответственности виновных в этом отвратительном нападении».

22 апреля в индийском городе Пахалгам неизвестные открыли стрельбу по туристам, которые шли по тропе в долине Байсаран. Местные власти назвали произошедшее терактом. Сообщается о 26 погибших.

Регион Кашмир — спорная территория между Индией и Пакистаном. Нью-Дели утверждает, что Исламабад поддерживает экстремистов в регионе. Пакистан обвинения отрицает. С апреля по октябрь 2024 года, как сообщали власти Индии, в Кашмире в результате нападения боевиков погибли 44 человека.