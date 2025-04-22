АО «Новороссийскгоргаз» не выплатит акционерам дивиденды за 2024 год

Совет директоров АО «Новороссийскгоргаз» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров предприятия не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2024 года. Соответствующее решение опубликовано в системе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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Наблюдательным советом общества также принято решение направить чистую прибыль, полученную предприятием по результатам 2024 года, в размере 47,3 млн руб. на капвложения и на финобеспечение развития производственных фондов. Так, в качестве источника капитальных вложений в отношении объектов основных средств, построенных по программе догазификации населенных пунктов Краснодарского края рекомендовано направить 2,3 млн руб. В распоряжении «Новороссийскгоргаза» в качестве финансового обеспечения развития производственных фондов организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению основных средств и внеоборотных активов остается 45 млн руб.

Годовому общему собранию акционеров общества рекомендовано не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров «Новороссийскгоргаза» и членам ревизионной комиссии компании в связи с исполнением ими своих обязанностей. Также рекомендовано не производить компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии общества.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности АО «Новороссийскгоргаз», выручка компании за 2024 год составила 512 млн руб., что на 36,4 млн руб. больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль предприятия составила 47,3 млн руб., увеличившись за год на 3,5 млн руб. Кредиторская задолженность АО на 31 декабря 2024 года составила 103,6 млн руб. (на 31 декабря 2023 года — 97,2 млн руб.). Дебиторская задолженность «Новороссийскгоргаза» на 31 декабря 2024 года составила 160,4 млн руб. (на 31 декабря 2023 года — 170,9 млн руб.).

По информации официального сайта АО «Новороссийскгоргаз», возраст газового хозяйства Новороссийска — 68 лет. 31 августа 1955 года была создана дирекция строящегося газового хозяйства города, приступившая к строительству главного магистрального газопровода диаметром 600 мм, который был введен в эксплуатацию в марте 1956 года. Первыми получили газовое топливо цементные заводы «Пролетарий» и «Октябрь». Трест по газификации города «Новороссийскгоргаз» был организован 21 мая 1956 года. Сегодня в составе компании: аварийно-диспетчерская служба, служба наружных газопроводов, энерго-техническая служба, автотранспортная служба, служба внутридомовых газовых сетей, ремонтно-строительные участки № 1 и № 2, служба учета режимов газоснабжения, служба по обслуживанию промышленных предприятий и проектная группа.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 26 июля прошлого года члены Совета директоров АО «Новороссийскгоргаз» единогласно избрали своим председателем Вячеслава Гаврилова. По данным системы Rusprofile, компания зарегистрирована в Новороссийске в 2022 году. Уставный капитал общества — 4,6 млн руб. Генеральный директор — Дмитрий Молодцов. По показателю выручки компания занимала третье место в отрасли по Краснодарскому краю.

Дмитрий Михеенко