Мэрия Уфы заключила контракты на ремонт тротуаров на 254 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило три контракта на благоустройство тротуаров на улицах Чернышевского и Цюрупы на общую сумму 254,7 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Контракт на благоустройство тротуара улицы Цюрупы на участке от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической по нечетной стороне подписан с ООО «Уралагротехсервис» по начальной цене — 65,6 млн руб., на улице Чернышевского (четная сторона от улицы Ленина до улицы Маркса) — с ООО «ИТК групп» за 113,5 млн руб. при начальной цене 124,14 млн руб. Бордюры на Чернышевского на участке от улицы Цюрупы до улицы Ленина (четная сторона) заменит ООО «Чистый путь» за 73,62 млн руб. при начальной цене контракта 75,5 млн руб.

Работы необходимо выполнить до 12 сентября этого года. Подрядчик должен разобрать существующее асфальтобетонное покрытие и уложить новое, предварительно проложив трубопровод, установить светофоры, заменить плиточное покрытие и бордюры, чугунные люки.

ООО «Уралагротехсервис», по данным Rusprofile, зарегистрировано в январе 2011 года. Компания занимается отделочными и завершающими работами. Владельцем является Расим Зарипов. В 2024 году выручка составила 476,4 млн руб., чистая прибыль равнялась 2,3 млн руб.

ООО «ИТК групп» зарегистрировано в декабре 2012 года в Челябинске. Компания занимается архитектурной деятельностью. Владелец — Артем Златоуст. 2024 год компания завершила с выручкой 240,3 млн руб. и чистой прибылью 218 тыс. руб.

ООО «Чистый путь» зарегистрировано в марте 2024 года в Уфе. Владелец — Динар Камалов. Компания занимается эксплуатацией дорог. В 2024 году выручка составила 223,8 млн руб., чистая прибыль — 28,2 млн руб.

Майя Иванова