Главные новости за 21 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге полицейские провели рейд в поисках «резиновых» хостелов. В частности, проверялись мини-отели, владельцы которых «засветились» при фиктивной регистрации мигрантов. По одному из адресов оперативники установили факты липовой прописки иностранцев, в связи с чем правоохранителям пришлось ближе познакомиться с новым владельцем этого бизнеса.

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал однолетний контракт новичка с нападающим петербургского СКА Захаром Бардаковым на сезон 2025/2026, сообщила пресс-служба американского клуба. В сообщении уточняется, что Бардакова в седьмом раунде 2021 года под общим 203-м номером выбрал клуб «Нью-Джерси Дэвилз», однако «Колорадо» приобрел игрока в марте 2024 года в результате обмена.

Фрунзенский районный суд по иску заместителя генпрокурора наложил арест на три петербургские компании, участником которых является ООО «УК "Меркури Кэпитал Траст"». Речь идет о компаниях «Ленэкспо», «Маршал» и «Ф-5 Сервис». В итоге активы могут обратить в доход государства, так как экс-глава организации «Газпром энерго» Алексей Митюшков, которого связывают с вышеуказанными ООО, покинул Россию и получил гражданство Литвы.

В Петербурге стартовал традиционный фонтанный сезон. С 21 апреля запущены в работу 99 фонтанов, в том числе фонтан «Слава» в Московском парке Победы, «Чаша знаний» у здания РНБ и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Они будут работать ежедневно с 09:00 до 22:00. В ГМЗ «Петергоф» сезон фонтанов, в свою очередь, торжественно откроют 26 апреля.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу компании «Манила», учредителями которой являются телеведущая Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский. Ранее представители Фемиды обязали организацию сменить вывеску ресторана «Veter/Ветер» на Мытнинской набережной и выплатить частной предпринимательнице Вере Абель 1 млн рублей за нарушение прав на товарный знак.

Петербург занял третье место в рейтинге регионов РФ по объему кредитования наличными в марте 2025 года. За месяц в городе на Неве было выдано 37,89 тыс. займов на общую сумму 9,72 млрд рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Первое место в этом рейтинге заняла Москва, второе — Московская область.

Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Российскую энергетическую неделю (РЭН) делегацию на уровне министров. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Республики в Москве Мохаммед Сиррадж. В разговоре с информагентством он отметил, что ожидаются «важные визиты». Они возможны в рамках ПМЭФ-2025 или РЭН, рассказал посол.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. По его словам, понтифик оставил глубокий след в истории и «посвятил свою жизнь утверждению христианских идеалов добра и милосердия». Градоначальник добавил, что религиозный деятель с глубоким уважением относится к России и русской культуре. 24 апреля в память о Франциске в Петербурге отслужат заупокойную мессу.

Библиотека Российской академии наук (БАН) провела служебное расследование после скандала с дореволюционными газетами, обнаруженными в мусорном контейнере на Васильевском острове. По словам представителей БАН, они узнали о случившемся на улице Репина из СМИ. При этом в администрации учреждения заявили, что информация там преподносилась некорректно. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В Карелии до 2030 года разработают комплексную программу по снижению потребления алкоголя, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующую задачу поставил губернатор Артур Парфенчиков в ходе ежегодного отчета в законодательном собрании. Проект должен быть представлен до 1 июня 2025 года.

Крышу Русского музея обновят за 36,2 млн рублей. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. В тексте документа уточняется, что подрядчик должен отреставрировать и приспособить под современное использование чердаки и отремонтировать инженерные сети крыши. Прием заявок продлится до 5 мая, работы должны быть выполнены до конца весны 2026 года.

В судах Санкт-Петербурга зарегистрированы первые в этом сезоне иски к кикшеринговым компаниям из-за электросамокатов, которые сбили граждан. Соответствующие заявления приняли Выборгский, Красносельский и Приморский районные суды, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. В частности, в Выборгском районе местная жительница требует взыскать с ООО «ВУШ» 2 млн рублей. Подробнее — на сайте «Ъ-СПб».