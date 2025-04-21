Почти 37 млн рублей потребуется на ремонт крыши Русского музея

Крышу Русского музея обновят за 36,2 млн рублей. Соответствующий конкурс опубликован на сайте «Госзакупок». В тексте документа уточняется, что подрядчик должен отреставрировать и приспособить под современное использование чердаки и отремонтировать инженерные сети крыши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прием заявок продлится до 5 мая, работы должны быть выполнены до конца весны 2026 года. Заказчиком конкурса выступает ФГБУК «Государственный Русский музей». Перед ремонтом в объекте культурного наследия федерального значения на Инженерной улице планируют провести научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по госзаказу объявил конкурс на ремонт кровли Смольного. Начальная цена контракта составляет 320 млн рублей.

Андрей Маркелов