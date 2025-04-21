Петербург вошел в тройку регионов РФ по объему кредитования наличными

Петербург занял третье место в рейтинге регионов России по объему кредитования наличными в марте 2025 года. За месяц было выдано 37,89 тыс. займов на общую сумму в 9,72 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первое место в этом рейтинге заняла Москва (87,83 тыс. кредитов на 23,25 млрд рублей), второе — Московская область (73,88 тыс. кредитов на 16,47 млрд рублей). После Петербурга в этом списке стоят Краснодарский край (51,49 тыс. займов на 9,45 млрд рублей) и Свердловская область (46,34 тыс. займов на 7,39 млрд рублей).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что объем ипотечного кредитования в Петербурге увеличился на 3% за месяц.

Дарья Астанина