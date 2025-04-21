Библиотека РАН наказала виновных в инциденте с дореволюционными газетами на помойке

Библиотека Российской академии наук (БАН) провела служебное расследование после скандала с дореволюционными газетами, обнаруженными в мусорном контейнере на Васильевском острове, сообщает 78.ru.

По словам представителей БАН, они узнали о случившемся на улице Репина из СМИ. Вскоре выяснилось, что 1 апреля поврежденные газеты, исключенные из фонда в 1992 году, переносили подсобные рабочие хозяйственного отдела в связи с ремонтом.

В тот же день компания «Чистый город» проводила уборку. Увидев сотрудников БАН, представители компании предложили помочь. Виновные лица уже привлечены к ответственности.

В БАН подчеркнули, что администрация заведения не могла представить полную информацию до завершения расследования, информация СМИ о случившемся, по их словам, преподносилась некорректно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» 1915 года продали на прошедшем накануне аукционе за 1,8 млн рублей.

Андрей Маркелов