Библиотека РАН наказала виновных в инциденте с дореволюционными газетами на помойке
Библиотека Российской академии наук (БАН) провела служебное расследование после скандала с дореволюционными газетами, обнаруженными в мусорном контейнере на Васильевском острове, сообщает 78.ru.
По словам представителей БАН, они узнали о случившемся на улице Репина из СМИ. Вскоре выяснилось, что 1 апреля поврежденные газеты, исключенные из фонда в 1992 году, переносили подсобные рабочие хозяйственного отдела в связи с ремонтом.
В тот же день компания «Чистый город» проводила уборку. Увидев сотрудников БАН, представители компании предложили помочь. Виновные лица уже привлечены к ответственности.
В БАН подчеркнули, что администрация заведения не могла представить полную информацию до завершения расследования, информация СМИ о случившемся, по их словам, преподносилась некорректно.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рукопись стихотворения Александра Блока «Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» 1915 года продали на прошедшем накануне аукционе за 1,8 млн рублей.