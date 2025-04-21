Сезон фонтанов в ГМЗ «Петергоф» торжественно откроют 26 апреля

Торжественный пуск фонтанов, знаменующий собой открытие летнего сезона в ГМЗ «Петергоф», состоится 26 апреля. В этот день начнут свою работу некоторые музеи, которые были закрыты на зиму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вход в парки ГМЗ с 26 апреля станет платным. Весенний праздник фонтанов состоится 17 мая.

Сотрудники ГМЗ в течение всего апреля вели подготовку к летнему сезону: раскрывали скульптуры после зимы, проверяли работу фонтанной системы, приводили в порядок газоны, деревья и кустарники. Как сообщала пресс-служба «Петергофа», в этом году в парках будет высажено свыше 60 тыс. весенних цветов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первые «Метеоры» и катамараны «Котлин» отправятся в Петергоф и Кронштадт 26 апреля.

Дарья Астанина