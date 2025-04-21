«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с нападающим СКА Захаром Бардаковым

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал однолетний контракт новичка с нападающим петербургского СКА Захаром Бардаковым на сезон 2025/2026, сообщает пресс-служба американского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что господина Бардакова в седьмом раунде 2021 года под общим 203-м номером выбрал клуб «Нью-Джерси Дэвилз», однако «Колорадо» приобрел игрока в марте 2024 года в результате обмена.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 35 (17+18) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Этот сезон за клуб с берегов Невы стал самым результативным в карьере форварда. В системе СКА Бардаков провел четыре года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об отъезде форварда Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс» и расторжении контракта с лидером команды Евгением Кузнецовым.

Андрей Маркелов