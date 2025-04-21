Власти Карелии разработают программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года

В Карелии до 2030 года разработают комплексную программу по снижению потребления алкоголя, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующую задачу поставил губернатор Артур Парфенчиков в ходе ежегодного отчета в законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект должен быть представлен до 1 июня 2025 года. По словам господина Парфенчикова, в последние годы показатель потребления спиртного на душу населения выше аналогичных показателей по многим субъектам России и Северо-Запада.

«Это серьезно отражается на показателях заболеваемости болезнями, связанными с употреблением алкоголя, и на смертности населения»,— сказал Парфенчиков.

Присоединиться к работе губернатор Карелии предложил депутатам, органам местного самоуправления и общественным организациям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге с «наливайками» будут бороться при помощи квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Для бара размер имеет значение».

Андрей Маркелов