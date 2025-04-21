Петербургский ресторан Собчак оспорил взыскание миллиона по спору о товарном знаке

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу компании «Манила», учредителями которой являются телеведущая Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский. Ранее представители Фемиды обязали организацию сменить вывеску ресторанаи «Veter/Ветер» на Мытнинской набережной выплатить частной предпринимательнице Вере Абель 1 млн рублей за нарушение прав на товарный знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дата слушаний в суде второй инстанции пока не назначена. Госпожа Абель является правообладателем комбинированного товарного знака Veter, куда входит сеть кофеен и онлайн-журнал. Иск к «Маниле» связан с тем, что в оформлении петербургского ресторана последняя использовала сходный до степени смешения товарный знак VETER.

Изначально Абель просила взыскать с компании пять миллионов рублей, однако суд снизил компенсацию до одного миллиона, исходя из принципа «разумности, справедливости и обоснованности».

Ранее «Ъ» сообщал, что суд в Москве оштрафовал Собчак за неуплату предыдущего штрафа.

Андрей Маркелов