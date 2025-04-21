От 500 тыс. до 2 млн: суды Петербурга приняли первые иски из-за электросамокатов

В судах Санкт-Петербурга зарегистрированы первые в этом сезоне иски к кикшеринговым компаниям из-за электросамокатов, которые сбили граждан. Соответствующие заявления приняли Выборгский, Красносельский и Приморский районные суды, сообщила 21 апреля в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В частности, в Выборгском районе местная жительница по имени Татьяна требует взыскать с ООО «ВУШ» 2 млн рублей. Она пострадала от электросамоката в сентябре 2024 года — на нее наехал несовершеннолетний пользователь кикшеринга. По словам истца, в результате она получила неизлечимое заболевание и ежедневный рацион из обезболивающих.

Через Красносельский суд Елена требует с ООО «Шеринговые технологии» и ООО «Яндекс.Еда» 1 млн руб. В мае 2022 года заявительницу сбил курьер на электросамокате. Результат: сиделка, инвалидное кресло, ходунки и костыли.

В Приморском районе Вероника оценила причиненный своему здоровью ущерб от кикшеринга в 500 тыс. рублей — деньги она также требует с ООО «ВУШ». В результате ДТП с участием электросамокатчика у истца диагностированы ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягкий тканей головы.

По двум делам назначены предварительные судебные заседания, по одному — экспертиза, уточнила глава пресс-службы петербургских судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала нового сезона в Петербурге зафиксировано свыше 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения во время езды на элетросамокатах.

Андрей Цедрик