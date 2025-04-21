Заупокойную мессу в память о понтифике Франциске отслужат в Петербурге 24 апреля

Торжественные заупокойные мессы в память о покойном папе римском Франциске пройдут в Петербурге, Москве, Казани и Калининграде, сообщает Архиепархия Божией Матери в столице. Всех верующих попросили поучаствовать, если есть такая возможность. В Петербурге заупокойная месса пройдет в соборе Успения Пресвятой Девы Марии 24 апреля в 19:00, ее проведет епископ Николай Дубинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Свои соболезнования в связи с кончиной потифика выразил губернатор города Александр Беглов. По его словам, папа Франциск оставил глубокий след в истории и посвятил свою жизнь утверждению христианских идеалов добра и милосердия. Он добавил, что религиозный деятель с глубоким уважением относится к России и русской культуре.

Как сообщал ранее «Ъ», Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Недавно он перенес тяжелую форму двусторонней пневмонии. О смерти понтифика сообщил кардинал Кевин Фаррелл. Прощание состоится в соборе Святого Петра 23 апреля.

Андрей Маркелов