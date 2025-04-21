Песков: речи о приезде Трампа в Москву на 9 Мая не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 Мая не идет.

«Речи об этом не шло»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли визит американского лидера (цитата по «РИА Новости»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет рад приезду главы Белого дома Дональда Трампа на празднования по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С конца прошлого года о планах посетить парад Победы в Москве сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин.

Анастасия Домбицкая