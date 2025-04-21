Путин об итогах пасхального перемирия и смерти папы римского. Главное

Владимир Путин посетил 21 апреля вручение премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия». Там он прокомментировал закончившееся перемирие и смерть папы римского Франциска. Главные тезисы президента России — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О пасхальном перемирии

Боевые действия после перемирия возобновились.

Россия положительно относится к любым мирным инициативам по Украине и рассчитывает, что Киев разделяет этот подход.

Во время перемирия со стороны ВСУ было почти 5 тыс. нарушений, но в целом наблюдалось снижение боевой активности Киева.

Предложение по пасхальному перемирию рассматривалось Украиной как игра судьбами, затем Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы.

Россия должна посмотреть на опыт объявления пасхального перемирия, подумать и все оценить.

Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ.

Надо разобраться с предложением не бить по гражданским объектам. Киев использует их в военных целях: например, пытался организовать в Одессе испытание ракетных систем.

Российские военные ударили по конгресс-центру в Сумах, потому что там проходило награждение совершивших преступления в Курской области. Они получили заслуженное возмездие.

О папе римском

Уход папы римского Франциска из жизни в пасхальные дни — особый знак.

Понтифик сделал очень много для своей паствы и для мира в целом.

Папа Франциск в высшей степени положительно относился к России. Россия всегда будет помнить это.

О праздновании 9 мая