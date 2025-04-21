Путин: Украине «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что первоначально предложение по пасхальному перемирию рассматривалось властью Украины как игра судьбами, а затем Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения»,— сказал Владимир Путин журналистам после вручения премии «Служение» на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Владимир Путин 19 апреля объявил о прекращении боевых действий до 00:00 21 апреля. Изначально президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Спустя три часа он сделал новое заявление, в котором согласился прекратить боевые действия на 30 часов, а затем продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Лусине Баласян