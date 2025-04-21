Путин назвал особым знаком смерть папы римского в пасхальный понедельник

Президент Владимир Путин сказал, что смерть папы римского Франциска в пасхальные дни — особый знак того, что человек сделал много хорошего. Он также добавил, что понтифик в высшей степени положительно относился к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что папа римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, что, если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил жизнь не напрасно, сделал много хорошего»,— сказал Владимир Путин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как напомнил президент, он неоднократно встречался с папой Франциском и поддерживал с ним хорошие отношения. По его словам, понтифик сделал много не только для своей паствы, но и для всего мира.

Папа римский Франциск умер сегодня, 21 апреля, утром в возрасте 88 лет. В феврале он болел бронхитом и двусторонней пневмонией, его выписали из больницы 23 марта. В последний раз понтифик обратился к верующим на Пасху 20 апреля. Тело папы выставят для прощания в соборе Святого Петра в Ватикане 23 апреля.