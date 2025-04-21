Путин: Россия положительно относится к любым мирным инициативам по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве положительно относятся к любым мирным инициативам по Украине и рассчитывают, что Киев разделяет этот подход. Об этом российский лидер сказал в понедельник на вручении премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Всегда об этом говорили, что относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима»,— сказал российский лидер.