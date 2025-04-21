Путин: РФ рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам

Российская сторона проанализирует предложение о моратории на удары по гражданским объектам и сообщит о своем решении. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре на 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение»,— сказал Владимир Путин в беседе с журналистами на полях II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» (цитата по «Интерфаксу»).

20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский выступил с предложением ввести мораторий на удары по гражданским объектам сроком не менее чем на 30 суток. «Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления»,— написал он в Telegram-канале.

19 апреля Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий с 18:00 19 апреля по 0:00 21 апреля. Изначально президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Спустя три часа он сделал новое заявление, в котором согласился прекратить боевые действия на 30 часов, а затем продлить режим прекращения огня на 30 дней. Утром 21 апреля Минобороны РФ сообщило о возобновлении боевых действий после перемирия.

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Анастасия Домбицкая