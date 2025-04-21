Путин: РФ рассмотрит предложение о моратории на удары по гражданским объектам
Российская сторона проанализирует предложение о моратории на удары по гражданским объектам и сообщит о своем решении. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре на 30 дней.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение»,— сказал Владимир Путин в беседе с журналистами на полях II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» (цитата по «Интерфаксу»).
20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский выступил с предложением ввести мораторий на удары по гражданским объектам сроком не менее чем на 30 суток. «Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления»,— написал он в Telegram-канале.
19 апреля Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий с 18:00 19 апреля по 0:00 21 апреля. Изначально президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Спустя три часа он сделал новое заявление, в котором согласился прекратить боевые действия на 30 часов, а затем продлить режим прекращения огня на 30 дней. Утром 21 апреля Минобороны РФ сообщило о возобновлении боевых действий после перемирия.
Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».