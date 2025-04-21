Путин: Россия должна посмотреть на результаты пасхального перемирия

Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо посмотреть на результаты пасхального перемирия, действовавшего с вечера 19 апреля до 21 апреля. Он отметил, что также стоит разобраться с предложением Украины не наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты. Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба, что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия»,— сказал Владимир Путин журналистам после вручения премии «Служение» на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Владимир Путин объявил о перемирии на 30 часов 19 апреля. 21 апреля Минобороны РФ сообщило о возобновлении боевых действий. Российское военное ведомство зафиксировало 4,9 тыс. нарушений во время перемирия. За прошедшие сутки над российскими регионами сбили 104 БПЛА. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предлагал продлить режим прекращения огня на 30 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Лусине Баласян