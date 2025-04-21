Бывший глава Рыбинска официально возглавил ДОСААФ

Экс-мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков с 17 апреля 2025 года является председателем ДОСААФ России («Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»). Соответствующая информация отражена в сервисе «Руспрофайл».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Добряков возглавил ДОСААФ в начале марта 2025 года в качестве исполняющего обязанности председателя. 27 марта в ходе VIII Внеочередного Съезда организации пост председателя единогласным решением делегатов занял Денис Добряков.

«Сфера для меня родная и хорошо знакомая. В Рыбинский аэроклуб пришел в 1985 году и с тех пор связи с ним не теряю. Прошел подготовку к армии и служить отправился уже обученным специалистом. Во время работы главой Рыбинска также тесно сотрудничал с ДОСААФ»,— написал господин Добряков в своих соцсетях.

Приоритетными направлениями он назвал увеличение количества и улучшение качества подготовки по военно-учетным специальностям, внедрение актуальных программ обучения, которые соответствуют современным способам ведения боевых действий, особенно в зоне СВО, а также «возрождение былой мощи и славы ДОСААФ».

Денис Добряков — уроженец Рыбинска, был главой администрации города с 2016 по 2022 год. После этого работал генеральным директором АО «НИИ парашютостроения». В 2023 году стал первым заместителем руководителя регионального представительства «Ростеха» по Ярославской области.

Алла Чижова