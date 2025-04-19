«Парма» победила МБА-МАИ и вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

БК «Парма» победил на своей площадке столичный клуб МБА в матче, в котором разыгрывалась путевка в плей-офф. Встреча закончилась победой пермской команды со счетом 93:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 21 очко набрал Ройс Хэмм, 13 очков на счету Александра Захарова.

Теперь «Парму» в плей-офф ожидает четвертьфинальная встреча с победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первая игра пройдет 22 апреля в городе на Неве.