Мужчина устроил стрельбу в кампусе университета Флориды

В Университете штата Флорида произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум четыре человека. Подозреваемый задержан, сообщили источники в правоохранительных органах, передает CNN. На месте работают сотрудники силовых ведомств, в том числе ФБР.

Во время стрельбы администрация вуза призвала студентов искать убежище. «Заприте двери, держитесь подальше от окон»,— говорилось в сообщении. Больница Tallahassee Memorial Healthcare сообщила, что принимает пострадавших, но подробности пока не разглашаются.

Одна из студенток рассказала CNN, что была шокирована, когда начали распространяться сообщения о стрельбе. «У меня есть друзья, которых эвакуируют с поднятыми руками»,— поделилась она. Сотрудник университета сказал, что слышал выстрелы и видел бегущих людей.